Шмигаль різко відреагував на заклики Польщі обмежити український експорт

Україна розраховує, що сусідні держави не будуть обмежувати експорт української агропродукції. Заклики Польщі про продовження обмежень можуть бути пов'язані з майбутніми виборами у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час брифінгу.

"Ми дуже плідно співпрацюємо з урядом Румунії і Словаччини, є тиск на них, вони схиляються підтримати нас. Це робота всієї нашої команди. Сподіваємось, що коаліція з 5 країн не буде приймати індивідуальних рішень щодо обмеження експорту", - сказав він.

Шмигаль подякував Польщі за допомогу у транзиті, гуманітарну та військові підтримку, а Румунії - за розширення вдвічі транзиту української продукції.

Прем'єр припустив, що обмеження на імпорт українського зерна у Польщі пов'язані з передвиборчим періодом, але він закликав не маніпулювати становищем України.

"Дійсно у Польщі відбувається передвиборчий період. Я називаю це політичним популізмом, коли політики використовують електоральний період і маніпулюють даними, щоб отримати політичну вигоду. Україна не в тому стані, щоб дати можливість комусь популістично зростати на нашому положені", - додав глава уряду.

За словами прем'єра, Україна постачає зерно в ЄС на підставі діючих угод. При цьому у разі порушення балансу на ринку український уряд готовий до переговорів.

"Якщо ми будемо бачити, що Україна заливає якийсь ринок сусідів і це порушує баланс, ми готові до негайних переговорів. Але такого не було, це практично неможливо. Нас цікавить транзит і нас цікавить, щоб нас політично не принижували і не виставляли подібні умови. Не треба на нас будувати свої політичні амбіції. Тому ми звернемося до суду, це про гідність, це про добросусідство", - наголосив Шмигаль.

Проблеми з зерном

У травні 2023 року Євросоюз дозволив п'яти країнам (Польщі, Угорщині, Румунії, Болгарії та Словаччині) ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику на внутрішньому ринку.

Раніше сусідні країни закликали ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна. При цьому парламент Болгарії на державному рівні скасував ембарго.

У Польщі розраховують, що ЄС продовжить обмеження до кінця року. Питання експорту зерна президент України та Польщі планують обговорити під час зустрічі у Нью-Йорку наступного тижня.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі через те, що Польща вирішила продовжити заборону на імпорт зерна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.