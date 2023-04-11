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Шмигаль приїхав до Канади, потім відвідає США

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув з робочим візитом до Канади. Після цього глава уряду відвідає США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра в Telegram.

Він зазначив, що у Канаді зустрінеться з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо та віцепрем'єркою Христею Фріланд.

Цього тижня глава українського уряду також відвідає США. Шмигаль проведе низку зустрічей з американськими високопосадовцями та візьме участь у Spring Meetings, що проводять Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. Цього року захід відбудеться у Вашингтоні.

"Готуємо нові домовленості й угоди для посилення макрофінансової та економічної стійкості нашої держави", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідають Україну цього місяця, щоб взяти участь у заході, присвяченому дітям.

Також німецькі ЗМІ повідомляють, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Німеччину у травні.

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