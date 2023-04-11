Шмыгаль приехал в Канаду, затем посетит США

Он отметил, что в Канаде встретится с премьер-министром Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд.

На этой неделе глава украинского правительства также посетит США. Шмыгаль проведет ряд встреч с американскими чиновниками и примет участие в Spring Meetings, которые проводят Всемирный банк и Международный валютный фонд. В этом году мероприятие состоится в Вашингтоне.

"Готовим новые договоренности и соглашения по усилению макрофинансовой и экономической устойчивости нашего государства", - отметил премьер.

Напомним, по данным СМИ, премьер Польши Матеуш Моравецкий и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетят Украину в этом месяце, чтобы принять участие в мероприятии, посвященное детям.

Также немецкие СМИ сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Германию в мае.

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