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Шмигаль прибув з робочим візитом у Словаччину: про що говорили з урядом країни

Фото: Шмигаль здійснив візит до Словаччини (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Ярослава Борзова

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль здійснив візит до Словаччини та зустрівся з її політичним керівництвом. Під час зустрічі обговорювались питання взаємодії двох країн у різних сферах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

"Прибули в Словаччину для проведення міжурядових консультацій. На порядку денному, зокрема, співпраця у сфері енергетики, логістика, торгівля, підтримка Формули миру Президента України", - поінформував Шмигаль.

Як повідомив український прем‘єр-міністр, за підсумками консультацій планується підписання низки двосторонніх документів.

 Фото: зустріч українського та словацького політичного керівництва в рамках обговорення взаємодії двох країн (t.me/Denys_Smyhal)

Позиція Словаччини щодо України

Минулої осені в Словаччині відбулися парламентські вибори, в результаті яких до влади прийшов Роберт Фіцо та партія "Курс - Соціальна демократія". Фіцо обіцяв припинити безкоштовну військову підтримку України, а також блокувати членство України в НАТО.

Також Фіцо неодноразово озвучував кремлівські тези й відзначався проросійською риторикою. Зокрема він вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом військової підтримки України.

Нещодавно Чехія скасувала спільне засідання кабінетів міністрів зі Словаччиною через конфлікт, який спричинений розбіжностями щодо ставлення до Росії та України.

Нагадаємо, ми писали, із якими проблемами стикаються українські біженці у Словаччині. Серед найбільших потреб – доступ до медицини та підтримка із працевлаштуванням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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