Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Словакию: какие вопросы на повестке дня

"Прибыли в Словакию для проведения межправительственных консультаций. В повестке дня, в частности, сотрудничество в сфере энергетики, логистика, торговля, поддержка Формулы мира Президента Украины", - проинформировал Шмыгаль.

Как сообщил украинский премьер-министр, по итогам консультаций планируется подписание ряда двусторонних документов.

"Во время открытия диалога акцентировал на постоянных воздушных атаках России. В частности, сегодня враг снова нанес комбинированный удар по энергетической и гражданской инфраструктуре. Ценим предоставленную Словакией энергетическую и гуманитарную помощь", - отметил Шмыгаль.

Он поблагодарил премьер-министра Роберта Фицо и словацкое правительство за организацию данных консультаций и поддержку во многих сферах, выразив надежду на дальнейшее развитие нашего прагматичного сотрудничества.