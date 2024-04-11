Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Словакию: какие вопросы на повестке дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил Словакию и встретился с ее политическим руководством. В ходе встречи обсуждаются вопросы взаимодействия двух стран в разных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Прибыли в Словакию для проведения межправительственных консультаций. В повестке дня, в частности, сотрудничество в сфере энергетики, логистика, торговля, поддержка Формулы мира Президента Украины", - проинформировал Шмыгаль.
Как сообщил украинский премьер-министр, по итогам консультаций планируется подписание ряда двусторонних документов.
"Во время открытия диалога акцентировал на постоянных воздушных атаках России. В частности, сегодня враг снова нанес комбинированный удар по энергетической и гражданской инфраструктуре. Ценим предоставленную Словакией энергетическую и гуманитарную помощь", - отметил Шмыгаль.
Он поблагодарил премьер-министра Роберта Фицо и словацкое правительство за организацию данных консультаций и поддержку во многих сферах, выразив надежду на дальнейшее развитие нашего прагматичного сотрудничества.
Прошлой осенью в Словакии состоялись парламентские выборы, в результате которых к власти пришел Роберт Фицо и партия "Курс - Социальная демократия". Фицо обещал прекратить бесплатную военную поддержку Украины, а также блокировать членство Украины в НАТО.
Также Фицо неоднократно озвучивал кремлевские тезисы и отличался пророссийской риторикой. В частности он считает, что война является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно решить путем военной поддержки Украины.
В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подчеркивала, что Украина не имеет проблем с новым правительством Словакии.
Напомним, мы писали, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Словакии. Среди наибольших потребностей доступ к медицине и поддержка с трудоустройством.
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