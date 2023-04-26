Шмигаль прибув до Риму на конференцію з відновлення України

Шмигаль у Римі також зустрінеться з президентом та прем'єр-міністром Італії, главою Міністерства оборони, очільниками палат італійського парламенту. Очікується, що прем'єр України в Італії підпише низку двосторонніх документів, які сприятимуть відновленню України.

"Разом із партнерами формуємо міцну та непохитну підтримку України у світі та залучаємо іноземний бізнес до відбудови нашої країни", - зазначає глава уряду.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України відвідав Канаду та США, де провів низку зустрічей.

За даними італійський ЗМІ, Денис Шмигаль під час візиту до Італії також зустрінеться з Папою Римським. Очікується, що зустріч відбудеться 27 квітня.

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