UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шмигаль прибув до Риму на конференцію з відновлення України

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Риму, де візьме участь у конференції з відновлення України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу уряду в Telegram.

Шмигаль у Римі також зустрінеться з президентом та прем'єр-міністром Італії, главою Міністерства оборони, очільниками палат італійського парламенту. Очікується, що прем'єр України в Італії підпише низку двосторонніх документів, які сприятимуть відновленню України.

"Разом із партнерами формуємо міцну та непохитну підтримку України у світі та залучаємо іноземний бізнес до відбудови нашої країни", - зазначає глава уряду.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України відвідав Канаду та США, де провів низку зустрічей.

За даними італійський ЗМІ, Денис Шмигаль під час візиту до Італії також зустрінеться з Папою Римським. Очікується, що зустріч відбудеться 27 квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прем'єр-міністрІталіяРимДенис Шмигаль