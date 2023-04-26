RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль прибыл в Рим на конференцию по восстановлению Украины

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Рим, где примет участие в конференции по восстановлению Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства в Telegram.

Шмыгаль в Риме также встретится с президентом и премьер-министром Италии, главой Министерства обороны, главами палат итальянского парламента. Ожидается, что премьер Украины в Италии подпишет ряд двусторонних документов, способствующих восстановлению Украины.

"Вместе с партнерами формируем прочную и твердую поддержку Украины в мире и привлекаем иностранный бизнес к восстановлению нашей страны", - отмечает глава правительства.

Напомним, недавно премьер-министр Украины посетил Канаду и США, где провел ряд встреч.

По данным итальянских СМИ, Денис Шмыгаль во время визита в Италию также встретится с Папой Римским. Ожидается, что встреча состоится 27 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Премьер-министрИталияРимДенис Шмыгаль