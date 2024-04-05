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Шмигаль пояснив мету пропозиції заборонити авіатранзит до РФ та Білорусі

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Пропозиція України ввести заборону на авіаційний транзит до Росії та Білорусі полягає в тому, щоб російський бізнес та туристи не могли комфортно використовувати небо Європейського союзу.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Наша ідея полягає в тому, щоб російський бізнес та російські туристи не могли комфортно використовувати небо ЄС. Небо закрите ЄС для російського флоту, але ми обговорили з партнерами закриття транзиту для будь-яких перельотів в Росію та з Росії", - пояснив Шмигаль.

За його словами, це здорожчить логістику та принесе дискомфорт російським туристам.

"Тому ми будемо наполягати на таких санкціях. Переконаний, що наші партнери з Литви, Естонії та Латвії підтримають нашу пропозицію. Будемо працювати щодо цього з Єврокомісією", - додав прем'єр.

 

Що передувало

Сьогодні, 5 квітня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна пропонує ввести заборону на авіаційний транзит до Росії та Білорусі. Це допоможе посилити санкційний тиск на Москву.

Відповідну пропозицію глава уряду висунув під час візиту до Вільнюса та зустрічі з прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте.

На думку Шмигаля, обмеження авіатранзиту зможе обмежити економічний потенціал Росії.

"Сьогодні запропонували нову ініціативу - заборону авіатранзиту до Російської Федерації та Білорусі. Ця ініціатива покликана обмежити економічний потенціал агресора, а також посилити санкційний тиск на ворога", - зазначив прем'єр України.

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