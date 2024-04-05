Шмигаль пояснив мету пропозиції заборонити авіатранзит до РФ та Білорусі

"Наша ідея полягає в тому, щоб російський бізнес та російські туристи не могли комфортно використовувати небо ЄС. Небо закрите ЄС для російського флоту, але ми обговорили з партнерами закриття транзиту для будь-яких перельотів в Росію та з Росії", - пояснив Шмигаль.

За його словами, це здорожчить логістику та принесе дискомфорт російським туристам.

"Тому ми будемо наполягати на таких санкціях. Переконаний, що наші партнери з Литви, Естонії та Латвії підтримають нашу пропозицію. Будемо працювати щодо цього з Єврокомісією", - додав прем'єр.