RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль объяснил цель предложения запретить авиатранзит в РФ и Беларусь

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Предложение Украины ввести запрет на авиационный транзит в Россию и Беларусь состоит в том, чтобы российский бизнес и туристы не могли комфортно использовать небо Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время интервью в эфире телемарафона.

"Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо закрыто ЕС для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, это удорожит логистику и принесет дискомфорт российским туристам.

"Поэтому мы будем настаивать на таких санкциях. Убежден, что наши партнеры из Литвы, Эстонии и Латвии поддержат наше предложение. Будем работать в этом отношении с Еврокомиссией", - добавил премьер.

 

Что предшествовало

Сегодня, 5 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина предлагает ввести запрет на авиационный транзит в Россию и Беларусь. Это поможет усилить санкционное давление на Москву.

Соответствующее предложение глава правительства выдвинул во время визита в Вильнюс и встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

По мнению Шмыгаля, ограничение авиатранзита сможет ограничить экономический потенциал России.

"Сегодня предложили новую инициативу - запрет авиатранзита в Российскую Федерацию и Беларусь. Эта инициатива призвана ограничить экономический потенциал агрессора, а также усилить санкционное давление на врага", - отметил премьер Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзДенис ШмыгальСанкции против РоссииВойна в Украине