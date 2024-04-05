Шмыгаль объяснил цель предложения запретить авиатранзит в РФ и Беларусь

"Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо закрыто ЕС для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, это удорожит логистику и принесет дискомфорт российским туристам.

"Поэтому мы будем настаивать на таких санкциях. Убежден, что наши партнеры из Литвы, Эстонии и Латвии поддержат наше предложение. Будем работать в этом отношении с Еврокомиссией", - добавил премьер.