Україна запропонувала ввести заборону на авіатранзит до РФ та Білорусі

Україна пропонує ввести заборону на авіаційний транзит до Росії та Білорусі. Це допоможе посилити санкційний тиск на Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram.

"Сьогодні запропонували нову ініціативу - заборону авіатранзиту до Російської Федерації та Білорусі. Ця ініціатива покликана обмежити економічний потенціал агресора, а також посилити санкційний тиск на ворога", - зазначив прем'єр України.

Відповідну пропозицію глава уряду висунув під час візиту до Вільнюса та зустрічі з прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте.

Допомога Литви

Литва, Латвія та Естонія - серед лідерів допомоги для України. Вони надали Україні військову, фінансову, гуманітарну допомогу та прийняли тисячі біженців.

Балтійські країни також підтримують вступ України до ЄС та НАТО.

Сьогодні під час візиту української делегації до Вільнюса прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте повідомила, що її країна планує виділити 2 млн євро на підтримку України. За ці кошти закуплять близько 3 тисяч FPV-дронів.

Також Литва закликала провести міжурядову конференцію з питання вступу України до ЄС.

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