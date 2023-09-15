Шмигаль пояснив, чому залишки з бюджетів громад забиратимуть на оборону

Шмигаль розповів що зараз Кабмін дуже відповідально відноситься до розподілу бюджетних коштів.

"Ми розуміємо, що централізована закупівля дронів з їх відповідним кодуванням, маркуванням потрібна нашій армії. Але всі дрони є ефективними під російським РЕБ, їх неможливо просто закупити і віддати, вони повинні мати спецпідготовку. Треба вчити наших військових управляти дронами, це теж закладається в проект "Армії дронів"", - сказав прем'єр.

Він звернув увагу на то, що зараз Україна має налаштовуватись на внутрішнє виробництво снарядів, через те, що їх немає де більше взяти, а радянські боєприпаси у світі закінчились. Вони є в Росії, а якась частина залишилась в Північній Кореї.

"Ми маємо виробляти для себе боєприпаси і техніку. Свою спроможність треба розбудовувати. На рівні громад це неможливо зробити. Громади накопичують щомісячно десятки мільярдів гривень, які не використовуються. Дозволити собі заморозити на рахунках громад, просто накопичувати на час війни – це злочин. Ми маємо ці гроші направляти на нашу оборонну спроможність. Це вимоги українського суспільства", - підкресли Шмигаль.

Прем'єр впевнений, що суспільство підтримає проект виробництва зброї і дронів. Однак децентралізовано це зробити неможливо, бо неможливо фінансувати армію з тисячі ресурсів. Армія завжди фінансується державою.

"Ми не хочемо торгуватись, ми лишаємо громадам абсолютну спроможність. Вона на 75 мільярдів вище, ніж їхня довоєнна спроможність. Жодна громада не буде мати менше бюджету, ніж у 2021 році, вона не постраждає. Якщо хтось хоче бавитись політикою, я взагалі буду вважати це зрадою національних інтересів, тому що ми сьогодні зосереджені на перемозі", - підкреслив він.

Раніше Кабмін схвалив законопроект "Про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України".

Це дозволить залишки з місцевих бюджетів перенаправляти на виготовлення озброєння в Україні.

Бюджет-2024

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 5 вересня заявив, що уряд завершує підготовку проекту держбюджету-2024 та подасть його в Раду до 15 вересня.

За його словами, пріоритетом №1, як і цьогоріч, буде сектор безпеки й оборони.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у 2024 році Україні буде потрібна міжнародна допомога більш ніж на 40 млрд доларів, але вона поки не гарантована.

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