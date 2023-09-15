Шмыгаль объяснил, почему остатки из бюджетов общин будут забираться на оборону

Шмыгаль рассказал, что сейчас Кабмин очень ответственно относится к распределению бюджетных средств.

"Мы понимаем, что централизованная закупка дронов с их соответствующей кодировкой, маркировкой нужна нашей армии. Но все дроны эффективны под российским РЭБ, их невозможно просто закупить и отдать, они должны иметь спецподготовку. Надо учить наших военных управлять дронами, это тоже закладывается в проект "Армии дронов", - сказал премьер.

Он обратил внимание на то, что сейчас Украина должна настраиваться на внутреннее производство снарядов, потому что их негде больше взять, а советские боеприпасы в мире закончились. Они есть в России, а часть осталась в Северной Корее.

"Мы должны производить для себя боеприпасы и технику. Свою способность надо строить. На уровне общин это невозможно сделать. Общины накапливают ежемесячно десятки миллиардов гривен, которые не используются. Позволить себе заморозить на счетах общин, просто накапливать на время войны – это преступление. Мы должны эти деньги направлять на нашу оборонную способность. Это требования украинского общества", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер уверен, что общество поддержит проект производства оружия и дронов. Однако децентрализовано это сделать невозможно, потому что невозможно финансировать армию из тысячи ресурсов. Армия всегда финансируется государством.

"Мы не хотим торговаться, мы оставляем общинам абсолютную состоятельность. Она на 75 миллиардов выше, чем их довоенная состоятельность. Ни одна община не будет иметь меньше бюджета, чем в 2021 году, она не пострадает. Если кто-то хочет играть политикой, я вообще буду считать это предательство национальных интересов, потому что мы сегодня сосредоточены на победе", - подчеркнул он.

Ранее Кабмин одобрил законопроект "О внесении изменений в раздел VI Бюджетного кодекса Украины по обеспечению поддержки обороноспособности государства и развитию оборонно-промышленного комплекса Украины".

Это позволит остатки местных бюджетов перенаправлять на изготовление вооружения в Украине.

Бюджет-2024

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 5 сентября заявил, что правительство завершает подготовку проекта госбюджета-2024 и подаст его в Раду до 15 сентября.

По его словам, приоритетом №1, как и в нынешнем году, будет сектор безопасности и обороны.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Украине потребуется международная помощь более чем на 40 млрд долларов, но она пока не гарантирована.

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