Шмигаль повідомив про критичну ситуацію в енергетиці: які механізми запроваджує влада

Як наголосив Шмигаль, вже зараз на постійній основі працює Штаб із підготовки до наступного опалювального сезону.

"Велику ставку робимо на децентралізацію енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

Водночас він зауважив, що фонд енергоефективності запустив програму “ГрінДІМ”. Так, ОСББ можуть отримати компенсацію до 1 мільйона гривень за встановлення сонячних електростанцій та до 2 мільйонів гривень за встановлення теплових насосів для опалення.

"НКРЕКП ухвалило відповідне рішення про те, що нові генеруючі установки будуть приєднуватися до електричних мереж за спрощеною процедурою та без сплати ставки за приєднання", - зауважив прем'єр-міністр.

Наостанок він повідомив про те, що влада розраховує на суттєву децентралізацію української енергетики протягом наступного півріччя.