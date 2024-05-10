Шмигаль повідомив про критичну ситуацію в енергетиці: які механізми запроваджує влада

Ситуація з енергетикою в Україні зараз одна з найскладніших. Ремонти мережі та генерації ідуть цілодобово.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Як наголосив Шмигаль, вже зараз на постійній основі працює Штаб із підготовки до наступного опалювального сезону.
"Велику ставку робимо на децентралізацію енергосистеми", - йдеться в повідомленні.
Водночас він зауважив, що фонд енергоефективності запустив програму “ГрінДІМ”. Так, ОСББ можуть отримати компенсацію до 1 мільйона гривень за встановлення сонячних електростанцій та до 2 мільйонів гривень за встановлення теплових насосів для опалення.
"НКРЕКП ухвалило відповідне рішення про те, що нові генеруючі установки будуть приєднуватися до електричних мереж за спрощеною процедурою та без сплати ставки за приєднання", - зауважив прем'єр-міністр.
Наостанок він повідомив про те, що влада розраховує на суттєву децентралізацію української енергетики протягом наступного півріччя.
Варто зауважити, що останніми місяцями ворог посилив удари по енергетичній інфраструктурі України.
Так, 8 травня, окупанти вдались до чергового масованого обстрілу під час якого було застосовано 55 ракет й 21 дрон, внаслідок чого постраждало 6 областей України.
Як повідомлялось вчора, через масований удар по енергетиці графіки відключення світла знову запровадять по всій Україні. Громадян попередили, що обмеження постачання електроенергії буде запроваджуватись в усіх областях за потреби, а піковий період очікується з 18:00 до 23:00.
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