Шмыгаль сообщил о критической ситуации в энергетике: какие механизмы вводят власти

Как отметил Шмигаль, уже сейчас на постоянной основе работает Штаб по подготовке к следующему отопительному сезону.

"Большую ставку делаем на децентрализацию энергосистемы", - говорится в сообщении.

В то же время он отметил, что фонд энергоэффективности запустил программу "ГринГИМ". Так, ОСМД могут получить компенсацию до 1 миллиона гривен за установку солнечных электростанций и до 2 миллионов гривен за установку тепловых насосов для отопления.

"НКРЭКУ приняло соответствующее решение о том, что новые генерирующие установки будут присоединяться к электрическим сетям по упрощенной процедуре и без уплаты ставки за присоединение", - отметил премьер-министр.

В заключение он сообщил о том, что власти рассчитывают на существенную децентрализацию украинской энергетики в течение следующего полугодия.