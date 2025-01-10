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Шмигаль повідомив про додаткове бронювання критично важливих працівників

Україна, П'ятниця 10 січня 2025 11:33
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Шмигаль повідомив про додаткове бронювання критично важливих працівників Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вирішив надати бронь від мобілізації працівникам газової галузі України. Крім того, понад норму будуть заброньовані ремонтні бригади облгазів.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"У нас газовики заброньовані. Сьогодні уряд внесе відповідне рішення", - сказав він.

За його словами, крім того, уряд окремо понад норму забронює ремонтні бригади облгазів.

"Сьогодні питання буде реалізоване. Не бачу ніяких взагалі пересторог в цьому напрямку", - додав прем’єр-міністр.

Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко, кілька днів тому йому стало відомо, що уряд вирішив не бронювати співробітників газової галузі.

"Шмигаль пообіцяв мені, що сьогодні на засіданні уряду буде надана бронь газовикам. Дуже гарна новина. Чекаю засідання уряду, щоб побачити це рішення", - написав депутат.

Нагадаємо, в грудні Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Уряд визначив, заброньовані будуть всі священнослужителі релігійних організацій.

Згідно з постановою уряду від 27 січня 2023 р. № 76 бронюванню підлягають всі працівники критично важливих установ паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення та/або поставку обладнання, надають послуги, проводять інші інженерно-технічні заходи, спрямовані на безперебійне функціонування об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України в особливий період, які визначені Міненерго критично важливими.

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Бронювання від мобілізації Мобілізація в Україні
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