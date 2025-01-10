Шмыгаль сообщил о дополнительном бронировании критически важных работников

Кабинет министров решил предоставить бронь от мобилизации работникам газовой отрасли Украины. Кроме того, сверх нормы будут забронированы ремонтные бригады облгазов.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"У нас газовики забронированы. Сегодня правительство внесет соответствующее решение", - сказал он.

По его словам, кроме того, правительство отдельно сверх нормы забронирует ремонтные бригады облгазов.

"Сегодня вопрос будет реализован. Не вижу никаких вообще предостережений в этом направлении", - добавил премьер-министр.

Как отметил народный депутат Алексей Гончаренко, несколько дней назад ему стало известно, что правительство решило не бронировать сотрудников газовой отрасли.

"Шмыгаль пообещал мне, что сегодня на заседании правительства будет предоставлена бронь газовикам. Очень хорошая новость. Жду заседания правительства, чтобы увидеть это решение", - написал депутат.

Напомним, в декабре Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Правительство определило, забронированы будут все священнослужители религиозных организаций.