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Уряд надав бронь від мобілізації ще одній категорії українців

Україна, П'ятниця 27 грудня 2024 15:24
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Уряд надав бронь від мобілізації ще одній категорії українців Фото: Священникам в Україні надали бронь від мобілізації (Віталій Носач, РБК-Україна(
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Бронювати зможуть священників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову від 26 грудня 2024 р. № 1498.

Згідно з постановою, можуть бути заброньовані "священнослужителі за переліком посад, затвердженим ДЕСС" (Державною службою України з етнополітики та свободи совісті).

Уряд визначив, заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій.

Водночас на них не розповсюджується вимога щодо зарплати, яка зараз становить 20 тисяч для критично важливих підприємств, співробітників яких можуть забронювати.

Раніше глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) заявив, що чинний закон про мобілізацію не передбачає жодних пільг для священнослужителів.

"Я особисто оновив свої дані в ТЦК та отримав усі необхідні військово-облікові документи, щоб мати можливість їх пред'явити на вимогу. Священослужителів теж зупиняють на блокпостах і перевіряють документи", - сказав Святослав.

За його словами, наразі не існує механізму, який би надавала священнослужителям автоматичну бронь від мобілізації.

В Україні зараз діє три найбільші церкви Православна церква України, Українська греко-католицька церква та УПЦ Московського патріархату. Відомо, що тільки в УПЦ Московського патріархату зараз 12,5 тисяч священників.

В українській армії зараз близько 350 капеланів.

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