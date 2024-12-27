Уряд надав бронь від мобілізації ще одній категорії українців
Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Бронювати зможуть священників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову від 26 грудня 2024 р. № 1498.
Згідно з постановою, можуть бути заброньовані "священнослужителі за переліком посад, затвердженим ДЕСС" (Державною службою України з етнополітики та свободи совісті).
Уряд визначив, заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій.
Водночас на них не розповсюджується вимога щодо зарплати, яка зараз становить 20 тисяч для критично важливих підприємств, співробітників яких можуть забронювати.
Раніше глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) заявив, що чинний закон про мобілізацію не передбачає жодних пільг для священнослужителів.
"Я особисто оновив свої дані в ТЦК та отримав усі необхідні військово-облікові документи, щоб мати можливість їх пред'явити на вимогу. Священослужителів теж зупиняють на блокпостах і перевіряють документи", - сказав Святослав.
За його словами, наразі не існує механізму, який би надавала священнослужителям автоматичну бронь від мобілізації.
В Україні зараз діє три найбільші церкви Православна церква України, Українська греко-католицька церква та УПЦ Московського патріархату. Відомо, що тільки в УПЦ Московського патріархату зараз 12,5 тисяч священників.