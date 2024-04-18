Шмигаль попередив про третю світову війну у разі поразки України
Якщо Україна програє війну з Росією, то, зрештою, може розпочатися "Третя світова війна".
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ВВС.
За його словами, якщо "Україна впаде", то "глобальну, глобальну систему безпеки буде зруйновано" і всьому світу доведеться шукати нову систему безпеки.
"Або буде багато конфліктів, багато подібних воєн, і врешті-решт це може призвести до Третьої світової війни", - додав прем'єр.
Шмигаль висловив "обережний оптимізм" з приводу того, що Конгрес США зможе виділити Києву 61 млрд доларів. Палата представників проголосує за пакетом цієї суботи.
"Ці гроші нам потрібні вчора, не завтра, не сьогодні", - сказав Шмигаль про допомогу США у сфері безпеки.
Як зазначає ВВС, це не вперше, коли Україна виступає з таким тривожним попередженням про наслідки своєї потенційної поразки. Минулого року президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія виграє війну, вона може потім вторгнутися до Польщі, що спровокує Третю світову війну.
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна може перемогти у війні із Росією. "Все, що нам зараз потрібно - ритмічне забезпечення необхідними засобами як у військовій, так і фінансовій сфері, щоб зрівняти ресурси, вистояти та перемогти у війні", - сказав він.
За його словами, уряд України цього року змушений був витратити додаткові 4 млрд доларів на закупівлю озброєння через брак обіцяної партнерами допомоги.