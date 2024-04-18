Шмыгаль предупредил о третьей мировой войне в случае поражения Украины

Если Украина проиграет войну с Россией, то в конечном итоге может начаться "Третья мировая война".

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью BBC .

По его словам, если" Украина падет", то "глобальная, глобальная система безопасности будет разрушена" и всему миру придется искать новую систему безопасности.

"Или будет много конфликтов, много подобных войн, и в конце концов это может привести к Третьей мировой войне", - добавил премьер.

Шмыгаль выразил "осторожный оптимизм" по поводу того, Конгресс США сможет выделить Киеву 61 млрд долларов. Палата представителей проголосует по пакету в эту субботу.

"Эти деньги нам нужны вчера, не завтра, не сегодня", - сказал Шмыгаль о помощи США в сфере безопасности.

Как отмечает BBC, это не первый раз, когда Украина выступает с таким тревожным предупреждением о последствиях своего потенциального поражения. В прошлом году президент Владимир Зеленский заявил, что, если Россия выиграет войну, она может затем вторгнуться в Польшу, что спровоцирует Третью мировую войну.