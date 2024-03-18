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Шмигаль попередив про "точку неповернення" у війні з точки зору наслідків для Європи

Україна, Понеділок 18 березня 2024 10:57
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Шмигаль попередив про "точку неповернення" у війні з точки зору наслідків для Європи Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Війна Росії проти України наближається до точки неповернення з точки зору наслідків для Європи. Європейський Союз має зберегти єдність.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Euractiv.

"Ми проходимо точку неповернення", - сказав Шмигаль, відповідаючи на запитання щодо його оцінки поточної ситуації.

За його словами, "жодна країна не залишиться незачепленою", якщо війна не матиме справедливого результату.

"Путін розраховує на ерозію нашої єдності - ми повинні її розчарувати, і ми повинні бути єдиними стільки, скільки потрібно для перемоги в цій війні", - сказав Шмигаль, наголосивши на необхідності "врятувати єдність ЄС, всередині України та всередині країн-членів ЄС".

Допомога Україні

Нагадаємо, держави-члени ЄС погодилися створити Фонд допомоги Україні (UAF) на суму 5 млрд євро, який у разі потреби буде збільшений до 17 млрд євро у поточних цінах до 2027 року.

Лідери ЄС зустрінуться на своєму черговому саміті цього тижня у Брюсселі. Згідно з проектом рішення, вони "вітають ухвалення, яке забезпечує продовження військової підтримки України".

Крім того, лідери ЄС проведуть стратегічні дебати щодо того, яку траєкторію вони бачать для війни.

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