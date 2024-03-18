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Шмыгаль предупредил о "точке невозврата" в войне с точки зрения последствий для Европы

Украина, Понедельник 18 марта 2024 10:57
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Шмыгаль предупредил о "точке невозврата" в войне с точки зрения последствий для Европы Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Война России против Украины приближается к точке невозврата с точки зрения последствий для Европы. Европейский Союз должен сохранить единство.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Euractiv.

"Мы проходим точку невозврата", - сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос о его оценке текущей ситуации.

По его словам, "ни одна страна не останется незатронутой", если война не будет иметь справедливого исхода.

"Путин рассчитывает на эрозию нашего единства - мы должны его разочаровать, и мы должны быть едины столько, сколько потребуется для победы в этой войне", - сказал Шмыгаль, подчеркнув необходимость "спасти единство ЕС, внутри Украины и внутри стран-членов ЕС".

Помощь Украине

Напомним, государства-члены ЕС согласились создать Фонд помощи Украине (UAF) на сумму 5 млрд евро, который в случае необходимости будет увеличен до 17 млрд евро в текущих ценах до 2027 года.

Лидеры ЕС встретятся на своем очередном саммите на этой неделе в Брюсселе. Согласно проекту решения, они "приветствуют принятие, которое обеспечивает продолжение военной поддержки Украины".

Кроме того, лидеры ЕС проведут стратегические дебаты о том, какую траекторию они видят для войны.

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