Україна отримала AWACS? Шмигаль подякував Швеції за передачу літаків ASC 890

Міністр оборони України Денис Шмигаль подякував Швеції за передачу літаків радіолокаційної розвідки ASC 890 та домовився про спільне виробництво озброєнь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони та на сторінку в Х шведського міністра оборони Пола Йонсона.
Зокрема Шмигаль повідомив, що Україна та Швеція домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн.
Лист про наміри підписали під час візиту шведського колеги Пола Йонсона до Києва 23 серпня.
Документ створює умови для реалізації проєктів, обміну технологіями та досвідом у виробництві озброєнь і військової техніки, що зміцнює стійкість і самодостатність українського ОПК.
Шмигаль подякував Швеції за підтримку, зокрема за приєднання до ініціативи PURL та виділення 486 млн доларів спільно з Норвегією та Данією.
Представники української розвідки поінформували шведських колег про актуальну ситуацію на полі бою та ключові потреби.
"Окрема тема - співробітництво у сфері військової авіації, зокрема навчання пілотів і робота над спільними проєктами між шведськими та українськими компаніями. Подякував шведському уряду, зокрема, за передачу літаків радіолокаційної розвідки та управління ASC 890", - додав міністр оборони.
Шведський міністр на сторінці у соцмережі Х підтвердив підписання угоди про спільне виробництво військової техніки у Швеції.
За його словами, Україна поділиться технологіями для своїх заводів у Швеції, а спільно випущена військова техніка експортуватиметься до України. Крім того, вона також закуповуватиметься для шведської армії.
ASC 890 (Airborne Surveillance and Control) - це бойова платформа на базі літака Saab 340 з радаром на даху. У країнах НАТО для таких бортів використовується абревіатура AWACS (у радянській та російській термінології ДРЛО - літаки далекого радіолокацонного виявлення).
Літак оснащений двома турбогвинтовими двигунами, має довжину 20,57 м, розмах крил 21,44 м, висоту 6,97 м.
Головна особливість версії для повітряних сил - система ASC 890 з технологією активного електронного сканування (AESA), яка дозволяє динамічно регулювати енергію радара.
Основна функція літаків-радарів - контроль великого простору, виявлення повітряних, наземних та надводних цілей, передача координат для винищувачів та інших сил для їх знищення.
Нагадаємо, Швеція оголосила про плани передати Україні два літаки ASC 890 ще навесні минулого року.
У березні 2025 року повідомлялося, що передача не відстає від наміченого графіка, але терміни не розкривалися з міркувань безпеки.