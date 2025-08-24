Україна отримала AWACS? Шмигаль подякував Швеції за передачу літаків ASC 890

Зокрема Шмигаль повідомив, що Україна та Швеція домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн.

Лист про наміри підписали під час візиту шведського колеги Пола Йонсона до Києва 23 серпня.

Документ створює умови для реалізації проєктів, обміну технологіями та досвідом у виробництві озброєнь і військової техніки, що зміцнює стійкість і самодостатність українського ОПК.

Шмигаль подякував Швеції за підтримку, зокрема за приєднання до ініціативи PURL та виділення 486 млн доларів спільно з Норвегією та Данією.

Представники української розвідки поінформували шведських колег про актуальну ситуацію на полі бою та ключові потреби.

"Окрема тема - співробітництво у сфері військової авіації, зокрема навчання пілотів і робота над спільними проєктами між шведськими та українськими компаніями. Подякував шведському уряду, зокрема, за передачу літаків радіолокаційної розвідки та управління ASC 890", - додав міністр оборони.

Що про візит до України каже Пол Йонсон

Шведський міністр на сторінці у соцмережі Х підтвердив підписання угоди про спільне виробництво військової техніки у Швеції.

За його словами, Україна поділиться технологіями для своїх заводів у Швеції, а спільно випущена військова техніка експортуватиметься до України. Крім того, вона також закуповуватиметься для шведської армії.