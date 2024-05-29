ДБР викрило масштабну систему катування в'язнів в українських тюрмах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

ДБР зазначає, що викрило численні факти катування ув’язнених у низці регіонів України. Чотирьом службовцям Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)" у Полтавській області оголосили підозри за ч. 2 ст. 127 (катування) КК України.

Під час розслідування були викриті численні факти знущань та побиття ув'язнених у колоніях. Жертвами були майже всіх, хто потрапляв до тюрем.

"Новоприбулим погрожували поселенням серед "відторгнутих загалом" в’язнів та били до тих пір, поки не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Наразі перевіряється інформація навіть про факти смерті від побоїв", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, після прибуття до колонії в'язні проходили жорстку процедуру приймання, їх змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови жертв били руками, ногами, гумовими кийками, палицями, викручували руки тощо. Зафіксовано факт населення понад 200 ударів одному із засуджених.

ДБР отримало відео, де зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в'язнів "Божковської виправної колонії".

Чиновникам колонії, яким оголосили підозри, загрожує до 10 років за ґратами. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: в Україні викрили масштабну систему катування в'язнів у тюрмах (dbr.gov.ua)