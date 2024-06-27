Шмигаль після критики Зеленського відправив міністрів до прифронтових регіонів

Що цьому передувало

26 червня президент Володимир Зеленський вирушив до Донецької області. Там він провів нараду. Зокрема, Зеленський анонсував рішення щодо деяких чиновників. Йшлося про тих, хто попри свої обов'язки не був поблизу фронту по півроку.

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