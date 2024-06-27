Шмыгаль после критики Зеленского отправил министров в прифронтовые регионы

Что этому предшествовало

26 июня президент Владимир Зеленский отправился в Донецкую область. Там он провел совещание. В частности, Зеленский анонсировал решения по некоторым чиновникам. Речь шла о тех, кто несмотря на свои обязанности, не был вблизи фронта по полгода.

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