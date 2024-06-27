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Шмыгаль после критики Зеленского отправил министров в прифронтовые регионы

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Кабмине озадачили министров "безотлагательно" съездить в регионы, особенно в прифронтовые. Эта инициатива последовала после критики президента Украины Владимира Зеленского во время визита на Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Во исполнение задания президента поручил министрам безотлагательно совершить ряд рабочих поездок в регионы. Особое внимание прифронтовым областям", - отметил он.

По словам премьера, по итогам таких поездок будут заслушаны отчеты членов правительства по ситуации в ключевых областях.

"Социальная сфера, энергетика, оборона, подготовка к учебному году, медицина, укрытия, инфраструктура, производство - все это в фокусе правительства", - добавил Шмигаль.

По итогам этой работы, как добавил глава правительства, будут проводить региональные и выездные заседания, на которых будут рассматриваться проблемные вопросы определенных областей.

Что этому предшествовало

26 июня президент Владимир Зеленский отправился в Донецкую область. Там он провел совещание. В частности, Зеленский анонсировал решения по некоторым чиновникам. Речь шла о тех, кто несмотря на свои обязанности, не был вблизи фронта по полгода.

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Владимир ЗеленскийДенис Шмыгаль