Шмигаль підбив підсумки нового "Рамштайна": 15 країн посилять оборону України

Очільник Міноборони нагадав, що 2025 року партнери зобов'язалися спрямувати майже 5 млрд доларів на українське оборонне виробництво і ще близько 5 млрд доларів - на купівлю американської зброї для України. Ці показники стали рекордними і у 2026 році необхідно підтримувати таку динаміку.

"Сьогодні в рамках засідання формату "Рамштайн" ми отримали важливі зобов'язання від партнерів щодо довгострокової підтримки України", - зазначив він.

За словами Шмигаля, Україна отримає таку допомогу:

Німеччина

Надасть 11,5 млрд євро у 2026 році на підтримку оборони України. Основний фокус - протиповітряна оборона, безпілотники та артилерійські боєприпаси. Україні вже передано нові системи Patriot і IRIS-T.

Велика Британія

600 млн фунтів у 2025 році спрямувала на посилення можливостей ППО України за рахунок заморожених російських активів, коштів партнерів і національного бюджету.

Канада

Надасть додаткові 30 млн канадських доларів на українські дрони, а також ракети AIM-9, електрооптичні сенсори та іншу військову допомогу.

Нідерланди

Виділять 700 млн євро на безпілотники, з яких 400 млн євро - на продукцію українського виробництва.

Чорногорія

Готує внесок у програму PURL і фонд NSATU для підтримки України.

Данія

Зробить новий внесок у PURL з акцентом на авіаційні можливості України, а також передасть 29-й пакет підтримки на 250 млн євро, який охоплює дрони, засоби ППО і допомогу українській авіації.

Естонія

Продовжить підтримку України на рівні щонайменше 0,25% ВВП (142 млн євро), а також внесе 9 млн євро в IT-коаліцію.

Латвія

Збереже обсяг допомоги на рівні щонайменше 0,25% ВВП (110 млн євро), зосередивши підтримку на безпілотниках, засобах РЕБ і програмі PURL.

Литва

Спрямує понад 220 млн євро 2026 року на військову підтримку України - щонайменше 0,25% ВВП, включно з внесками в PURL, програму Patriot для України, "чеську ініціативу" і коаліцію з розмінування.

Люксембург

Виділить 100 млн євро у 2026 році на підтримку України і здійснить другий внесок у розмірі 15 млн євро в програму PURL.

Нова Зеландія

Надасть 15 млн доларів на програму PURL.

Норвегія

Планує близько 7 млрд доларів загальної військової допомоги Україні у 2026 році, включно з внесками на підтримку американських систем ППО та "чеську ініціативу".

Польща

Забезпечить постачання 155-мм артилерійських снарядів і реалізацію спільних з Україною проєктів у рамках ініціативи SAFE.

Португалія

Зробить внесок у "чеську ініціативу", а також виділить 10 млн євро на безпілотники.

Чехія

У рамках "чеської ініціативи" вже профінансувала на 2026 рік постачання 760 тисяч артилерійських снарядів.