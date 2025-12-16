Шмигаль підбив підсумки нового "Рамштайна": 15 країн посилять оборону України

Україна продовжить отримувати військову допомогу від союзників у 2026 році. 15 країн взяли конкретні зобов'язання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля у Facebook.
Очільник Міноборони нагадав, що 2025 року партнери зобов'язалися спрямувати майже 5 млрд доларів на українське оборонне виробництво і ще близько 5 млрд доларів - на купівлю американської зброї для України. Ці показники стали рекордними і у 2026 році необхідно підтримувати таку динаміку.
"Сьогодні в рамках засідання формату "Рамштайн" ми отримали важливі зобов'язання від партнерів щодо довгострокової підтримки України", - зазначив він.
За словами Шмигаля, Україна отримає таку допомогу:
Надасть 11,5 млрд євро у 2026 році на підтримку оборони України. Основний фокус - протиповітряна оборона, безпілотники та артилерійські боєприпаси. Україні вже передано нові системи Patriot і IRIS-T.
600 млн фунтів у 2025 році спрямувала на посилення можливостей ППО України за рахунок заморожених російських активів, коштів партнерів і національного бюджету.
Надасть додаткові 30 млн канадських доларів на українські дрони, а також ракети AIM-9, електрооптичні сенсори та іншу військову допомогу.
Виділять 700 млн євро на безпілотники, з яких 400 млн євро - на продукцію українського виробництва.
Готує внесок у програму PURL і фонд NSATU для підтримки України.
Зробить новий внесок у PURL з акцентом на авіаційні можливості України, а також передасть 29-й пакет підтримки на 250 млн євро, який охоплює дрони, засоби ППО і допомогу українській авіації.
Продовжить підтримку України на рівні щонайменше 0,25% ВВП (142 млн євро), а також внесе 9 млн євро в IT-коаліцію.
Збереже обсяг допомоги на рівні щонайменше 0,25% ВВП (110 млн євро), зосередивши підтримку на безпілотниках, засобах РЕБ і програмі PURL.
Спрямує понад 220 млн євро 2026 року на військову підтримку України - щонайменше 0,25% ВВП, включно з внесками в PURL, програму Patriot для України, "чеську ініціативу" і коаліцію з розмінування.
Виділить 100 млн євро у 2026 році на підтримку України і здійснить другий внесок у розмірі 15 млн євро в програму PURL.
Надасть 15 млн доларів на програму PURL.
Планує близько 7 млрд доларів загальної військової допомоги Україні у 2026 році, включно з внесками на підтримку американських систем ППО та "чеську ініціативу".
Забезпечить постачання 155-мм артилерійських снарядів і реалізацію спільних з Україною проєктів у рамках ініціативи SAFE.
Зробить внесок у "чеську ініціативу", а також виділить 10 млн євро на безпілотники.
У рамках "чеської ініціативи" вже профінансувала на 2026 рік постачання 760 тисяч артилерійських снарядів.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що Німеччина передала українським захисникам ще дві системи Patriot, поставки яких були анонсовані ще в серпні.
Також, за його словами, Україна отримала вже дев'яту систему IRIS-T від Німеччини.