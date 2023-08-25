Шмигаль про опалювальний сезон: зима буде непростою

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабінету міністрів.

"З прем'єр-міністром Фінляндії порушили питання опалювального сезону, допомогу нашій енергосистемі та відновлення України. Будемо посилювати співпрацю в цьому напрямку, бо зима так само буде непростою. Ми максимально готуємося", - заявив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, наразі вже було закачано більше 13 млрд кубів газу. Також продовжується ремонт та відновлення енергооб'єктів.

Масштабні обстріли Росії взимку

Цієї зими російські терористи вдались до масштабних обстрілів енергосистеми України. Це, зі свого боку, змусило "Укренерго" запроваджувати екстрені та планові відключення електроенергії. Перші відключення, наприклад, відбувались коли виникала необхідність збалансувати енергосистему на більшу потужність.

Яка ситуація сьогодні?

За словами голови Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, Україна продовжує підготовку до опалювального сезону. Повна готовність очікується вже до 1 жовтня.

"Станом на 15 серпня маємо понад 70% готовність обʼєктів ЖКГ", - заявив Кубраков та додав, що наразі продовжуються планові роботи з підготовки житлового фонду, мереж, котелень й генеруючого обладнання.