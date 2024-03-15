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Шмигаль: обговорюємо додатковий податок на товари РФ, щоб спрямувати його Україні

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна з партнерами обговорюють можливість запровадження додаткового податку на російські товари, які РФ продає на міжнародних ринках. Виручені гроші необхідні для відновлення нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

Глава уряду розповів, що зараз Кабмін працює над конфіскацією заморожених російських активів. Вже було створено Міжнародний реєстр збитків. Наша країна пропонує створити Міжнародну компенсаційну комісію та компенсаційний фонд.

"Важливо конфіскувати не лише суверенні активи, а й активи російських олігархів", - наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що, за даними Світового банку, на відновлення нашої країни потрібно 486 млрд доларів. Заморожених російських активів - лише близько 300 млрд доларів.

"Тому обговорюємо можливість запровадження додаткового оподаткування російських товарів, які продає на міжнародних ринках, та спрямування цього податку Україні", - зазначив прем'єр.

Конфіскація активів РФ

Нагадаємо, останнім часом ідея конфіскації заморожених країнами Заходу активів Росії обговорюється дедалі частіше. Це відбувається на тлі того, що Конгрес США не може виділити гроші на допомогу Україні.

Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна віце-прем'єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков гроші росіян наша країна зможе отримати у кращому разі цього року, але реальніше - наступного.

Також нещодавно голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати прибуток із заморожених активів Росії на військову допомогу Україні.

 

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