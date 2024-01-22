Шмигаль обговорив з Туском створення нових КПП на кордоні та конектор нафтопроводів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з польським колегою Дональдом Туском модернізацію існуючих пунктів пропуску на кордоні між країнами та створення нових. Також Київ пропонує Варшаві долучитися до будівництва автобану та конектору нафтопроводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави українського уряду на спільній конференції з польським прем'єром у Києві.

"Ми обговорили і хочемо запроваджувати спільні прикордонні контролі, обмін базами даних, а також продовжувати модернізацію пунктів пропуску", - розповів Шмигаль.

Також він повідомив про обговорення із Туском створення ще чотирьох нових пунктів пропуску на додачу до нині наявних чотирнадцяти.

Крім того, Шмигаль запропонував очільнику польського уряду розглянути можливість участі Варшави у будівництві автобану Краковець-Львів-Броди-Рівне.

"Цей автобан має стати продовженням найдовшої польської автомагістралі А4, яка своєю чергою є продовженням німецького автобану", - пояснив чиновник.

Він додав, що польський бізнес може долучитися, і "ми запрошуємо до будівництва на концесійних умовах".

"Це може бути ще однією історією успіху та взаємовигідної співпраці між нашими країнами вже цього року", - переконаний Шмигаль.

Також урядовець розповів, що українська сторона прагне розпочати роботу над будівництвом нового конектору нафтопроводів країн.

"Частина "Броди - Адамова застава" могла б стати частиною нового маршруту в межах проєкту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору", - зазначив Шмигаль.

Візит Туска до Києва та переговори із Зеленським і Шмигалем

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 22 січня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приїхав до України з офіційним візитом. Він провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Також польський прем'єр заявив, що його країна приєдналася до Вільнюської декларації G7 щодо гарантій безпеки для України. Крім того, Туск повідомив про призначення уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України.

Пізніше у ході прес-конференції з Туском український премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наша країна очікує від Польщі кроків щодо скасування обмежень для українських фермерів та виробників.

Детально про візит Туска у Київ 22 січня можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.