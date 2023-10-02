UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шмигаль обговорив з представниками місії МВФ програму фінансування України

Фото: Шмигаль обговорив з представниками місії МВФ програму фінансування України (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з представниками місії МВФ чотирирічну програму фінансування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шмигаля.

"Перший візит місії МВФ в Україну за більш ніж три роки. Обговорили кроки, необхідні для реалізації чотирирічної програми з Фондом на суму 15,6 млрд доларів", - написав він.

 

Шмигаль зазначив, що Україна тісно співпрацює з партнерами щодо впровадження реформ. Також продовжується робота, спрямована на розвиток економіки.

Прем'єр зазначив, що він розповів представникам місії про наші основні напрямки, зокрема, залучення інвестицій, програми підтримки малого й середнього бізнесу, державно-приватне партнерство.

Вони також обговорили спільну роботу в межах Багатосторонньої координаційної платформи донорів. Шмигаль поінформував місію про потреби України у коштах для покриття дефіциту бюджету та окремо про потреби на відновлення.

Він зауважив, що Україна спільно з партнерами працює для посилення економічної стійкості нашої держави.

Місія МВФ в Україні

Вчора команда МВФ розпочала зустрічі з представниками влади України, а також іншими ключовими партнерами.

Нагадаємо, що 31 березня МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма складає частину пакета міжнародної підтримки з загальною вартістю 115 млрд доларів. Водночас влада України повинна реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФДенис Шмигаль