Шмигаль обговорив з послами країн G7 продовження фіндопомоги Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 31 січня, провів переговори з послами країн "Великої сімки" (G7) у Києві. Під час бесіди обговорювалися, зокрема, питання фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал глави українського уряду.

Чиновник назвав зустріч з послами країн G7 "продуктивною".

"Обговорили продовження безперебійної фінансової підтримки України. Це життєво необхідно для збереження макроекономічної ситуації", - розповів він.

Також Шмигаль зазначив, що уряд зі свого боку впроваджує реформи, необхідні для посилення економічної стійкості країни.

Крім того, глава Кабінету міністрів висловив вдячність Японії за успішне головування в G7 "сповнене важливих і своєчасних рішень на підтримку нашої держави".

"А також привітав із початком головування Італію. Розраховуємо на продовження плідного та конструктивного діалогу з країнами Групи семи", - зазначив Шмигаль.

Зустріч Шмигаля з послами країн "Великої сімки" у Києві 31 січня (фото: t.me/Denys_Smyhal)

Фіндопомога Україні

Нагадаємо, за даними Мінфіну, 2023 року Україна отримала 42,5 млрд доларів міжнародної допомоги у вигляді грантів та кредитів.

Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшена з 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів завдяки заходам щодо максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів.

Близько тижня тому заступник міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канда заявив, що Токіо продовжуватиме своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні. Минулого року Японія надала Україні 3,6 млрд доларів.