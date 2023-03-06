ua ru
Пн, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шмигаль обговорив з однопартійцями Шольца постачання зброї та санкції проти РФ

Новость на русском →
Київ, Понеділок 06 березня 2023 15:05
Шмигаль обговорив з однопартійцями Шольца постачання зброї та санкції проти РФ Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та лідер СДПН Ларс Клінгбайль і Рольф Мютценіх (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з лідерами Соціал-демократичної партії Німеччини Ларсом Клінгбайлем та Рольфом Мютценіхом. Вони обговорили військову допомогу та санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу уряду в Telegram.

Співголова СДПН Клінгбайль та лідер фракції у Бундестазі Мютценіх відвідали український Кабмін.

Українські та німецькі політики обговорили потреби та постачання зброї для України, санкції проти російської атомної галузі й створення спеціального міжнародного трибуналу.

"Також високо цінуємо допомогу Німеччини у відновленні енергетичної інфраструктури та готовність надати підтримку в гуманітарному розмінуванні", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що отримав від однопартійців канцлера Німеччини Олафа Шольца підтвердження, що Берлін і надалі підтримуватиме Україну в усіх секторах.

Фото: Шмигаль зустрівся з лідерами партії Шольца у Києві (t.me/Denys_Smyhal)

Раніше ми повідомляли, що до Києва приїхали лідери партії Шольца - співголова СДПН Ларс Клінгбайль і лідера фракції СДПН Рольф Мютценіх. Німецькі політики у столиці України проведуть зустрічі не тільки з представниками уряду, але з парламентарями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль
NEWS
Зеленський зібрав Ставку, обговорювали Бахмут. Залужний та Сирський за продовження оборони
Зеленський зібрав Ставку, обговорювали Бахмут. Залужний та Сирський за продовження оборони
DAILY
Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів