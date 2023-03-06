Шмыгаль обсудил с однопартийцами Шольца поставки оружия и санкции против РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с лидерами Социал-демократической партии Германии Ларсом Клингбайлем и Рольфом Мютценихом. Они обсудили военную помощь и санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства в Telegram.

Он добавил, что получил от однопартийцев канцлера Германии Олафа Шольца подтверждение, что Берлин и дальше будет поддерживать Украину во всех секторах.

"Также высоко ценим помощь Германии в восстановлении энергетической инфраструктуры и готовность оказать поддержку в гуманитарном разминировании", - отметил Шмыгаль.

Украинские и немецкие политики обсудили потребности и поставки оружия для Украины, санкции против российской атомной отрасли и создание специального международного трибунала.

Ранее мы сообщали, что в Киев приехали лидеры партии Шольца – сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль и лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених. Немецкие политики в столице Украины проведут встречи не только с представителями правительства, но и с парламентариями.

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