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Шмыгаль обсудил с однопартийцами Шольца поставки оружия и санкции против РФ

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Киев, Понедельник 06 марта 2023 15:05
Шмыгаль обсудил с однопартийцами Шольца поставки оружия и санкции против РФ Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и лидер СДПГ Ларс Клингбайль и Рольф Мютцених (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с лидерами Социал-демократической партии Германии Ларсом Клингбайлем и Рольфом Мютценихом. Они обсудили военную помощь и санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства в Telegram.

Сопредседатель СДПГ Клингбайль и лидер фракции в Бундестаге Мютцених посетили украинский Кабмин.

Украинские и немецкие политики обсудили потребности и поставки оружия для Украины, санкции против российской атомной отрасли и создание специального международного трибунала.

"Также высоко ценим помощь Германии в восстановлении энергетической инфраструктуры и готовность оказать поддержку в гуманитарном разминировании", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что получил от однопартийцев канцлера Германии Олафа Шольца подтверждение, что Берлин и дальше будет поддерживать Украину во всех секторах.

Фото: Шмыгаль встретился с лидерами партии Шольца в Киеве (t.me/Denys_Smyhal)

Ранее мы сообщали, что в Киев приехали лидеры партии Шольца – сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль и лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених. Немецкие политики в столице Украины проведут встречи не только с представителями правительства, но и с парламентариями.

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Денис Шмыгаль
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