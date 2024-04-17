Шмигаль обговорив з міністром торгівлі США ослаблення виробництва дронів та ракет у РФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з міністром торгівлі США Джиною Раймондо. Однією з тем обговорень став вплив на виробництво ракет і дронів у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського уряду у Telegram.

За словами Шмигаля, він поговорив із Раймондо про посилення санкцій проти Росії, зокрема у сфері високих технологій. "Маємо послабити здатність агресора виробляти нові ракети і дрони. Якісне застосування санкцій - найважливіший напрямок протидії російській зброї", - зазначив прем'єр. Також на зустрічі він окремо порушив тему конфіскації російських активів. При цьому сторони обговорили двосторонню економічну співпрацю. Як підкреслив Шмигаль, доступ до ринків і торгівля є найефективнішим способом підтримки економіки нашої країни, коли інвестиційні проекти все ще плануються. "Ініціатива Джини Раймондо щодо звільнення від мит української сталі стала важливою підтримкою для підприємств, які працюють у містах під постійними обстрілами", - розповів глава уряду.