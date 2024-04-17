Шмыгаль обсудил с министром торговли США ослабление производства дронов и ракет в РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром торговли США Джиной Раймондо. Одной из тем обсуждений стало влияние на производство ракет и дронов в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства в Telegram.

По словам Шмыгаля, он поговорил с Раймондо об усилении санкций против России, в том числе в сфере высоких технологий.

"Должны ослабить способность агрессора производить новые ракеты и дроны. Качественное применение санкций - важнейшее направление противодействия российскому оружию", - отметил премьер.

Также на встрече он отдельно поднял тему конфискации российских активов.

При этом стороны обсудили двустороннее экономическое сотрудничество. Как подчеркнул Шмыгаль, доступ к рынкам и торговля - самый эффективный способ поддержки экономики нашей страны, когда инвестиционные проекты все еще планируются.

"Инициатива Джины Раймондо по освобождению от пошлин украинской стали стала важной поддержкой для предприятий, работающих в городах под постоянными обстрелами", - рассказал глава правительства.