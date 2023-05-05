Шмигаль обговорив майбутній саміт НАТО з главою МЗС Британії

Прем'єр нагадав, що цього року у Лондоні пройде велика конференція з питань відновлення України. За його словами, він обговорив з британським міністром конкретні пріоритети.

"Україна має намір зосередитись на трьох напрямках: швидке відновлення, залучення приватного бізнесу до відновлення та розвитку України, реалізація реформ", - написав глава уряду.

Він наголосив, що Україна розраховує на високу зацікавленість британських компаній у цих питаннях.

"Також очікуємо на підтримку Великої Британії на Вільнюському саміті НАТО. Українська армія на практиці освоює стандарти Альянсу і після перемоги готова ділитися успішним бойовим досвідом з союзниками", - додав Шмигаль за підсумками переговорів.