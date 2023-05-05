RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль обсудил предстоящий саммит НАТО с главой МИД Британии

Фото: премьер Украины Денис Шмыгаль и глава МИД Британии Джеймс Клеверли (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли. Одной из тем обсуждений стал предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шмыгаля в Telegram.

Премьер напомнил, что в этом году в Лондоне пройдет большая конференция по вопросам восстановления Украины. По его словам, он обсудил с британским министром конкретные приоритеты.

"Украина намерена сосредоточиться на трех направлениях: быстрое возобновление, привлечение частного бизнеса к восстановлению и развитию Украины, реализация реформ", - написал глава правительства.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на высокую заинтересованность британских компаний в этих вопросах.

"Также ожидаем поддержки Великобритании на Вильнюсском саммите НАТО. Украинская армия на практике осваивает стандарты Альянса и после победы готова делиться успешным боевым опытом с союзниками", - добавил Шмыгаль по итогам переговоров.

Напомним, Шмыгаль сегодня, 5 мая, прибыл в Лондон на коронацию Чарльза ІІІ.

Также мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников назвал главные ожидания нашей страны от следующего саммита НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВеликобританияДенис Шмыгаль