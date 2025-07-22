Шмигаль обговорив із комісаром ЄС роль України у системі європейської безпеки

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів онлайн-розмову з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом. Обговорили важливу роль України у системі європейської безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Шмигаля.

"Під час онлайн-розмови з Валдісом Домбровскісом, комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності, обговорили важливу роль України у системі європейської безпеки", - повідомив Шмигаль.

Зокрема, як розповів міністр, обговорили реалізацію ініціативи SAFE обсягом 150 млрд євро, що спрямована на збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості Європи.

"Дуже важливо, щоб Україна мала доступ до європейських проєктів SAFE, і ми вже співпрацюємо з державами-членами та інституціями ЄС щодо такої практичної інтеграції. Адже зміцнення нашої держави - це гарантія безпеки для всього ЄС", - зазначив Шмигаль.

Він запевнив Домбровскіса, що Україна відкрита до тісного співробітництва з партнерами, що фінансуються SAFE. І також готова спільно розвивати технології, що довели свою ефективність на полі бою.

"Подякував Валдісу Домбровскісу за особисту залученість і підтримку України. Продовжуємо нашу ефективну співпрацю задля зміцнення оборонної спроможності України та Європи", - додав глава Міноборони.