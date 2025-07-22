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Шмыгаль обсудил с комиссаром ЕС роль Украины в системе европейской безопасности

Вторник 22 июля 2025 22:54
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Шмыгаль обсудил с комиссаром ЕС роль Украины в системе европейской безопасности Фото: еврокомиссар Валдис Домбровскис и министр обороны Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел онлайн-разговор с комиссаром ЕС по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом. Обсудили важную роль Украины в системе европейской безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Шмыгаля.

"Во время онлайн-разговора с Валдисом Домбровскисом, комиссаром ЕС по вопросам экономики и производительности, обсудили важную роль Украины в системе европейской безопасности", - сообщил Шмыгаль.

В частности, как рассказал министр, обсудили реализацию инициативы SAFE объемом 150 млрд евро, направленной на увеличение производственных мощностей оборонной промышленности Европы.

"Очень важно, чтобы Украина имела доступ к европейским проектам SAFE, и мы уже сотрудничаем с государствами-членами и институтами ЕС по такой практической интеграции. Ведь укрепление нашего государства - это гарантия безопасности для всего ЕС", - отметил Шмыгаль.

Он заверил Домбровскиса, что Украина открыта к тесному сотрудничеству с партнерами, финансируемыми SAFE. И также готова совместно развивать технологии, доказавшие свою эффективность на поле боя.

"Поблагодарил Валдиса Домбровскиса за личную вовлеченность и поддержку Украины. Продолжаем наше эффективное сотрудничество для укрепления оборонной способности Украины и Европы", - добавил глава Минобороны.

Напомним, Украина ведет переговоры по запуску оборонного производства для нашей страны за рубежом. С рядом европейских стран уже есть договоренности.

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Денис Шмыгаль Евросоюз
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