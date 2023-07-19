Шмигаль обговорив з головою Єврокомісії експорт української агропродукції

"Продуктивна розмова з Урсулою фон дер Ляєн про сприяння експорту української агропродукції. Домовилися про спрощення процедур, розвиток нових пунктів пропуску та логістичних шляхів. Скоординували підготовку нового фінансового інструменту Ukraine Facility (програма для фінансування дефіциту бюджету - ред.) для економічного розвитку", - написав Шмигаль.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, експорт української агропродукції було скорочено після того, як Росія вирішила вийти із "зернової угоди". Домовленості в рамках цієї ініціативи дозволяли Україні транспортувати зерно Чорним морем.

У відповідь на такі дії Москви президент Володимир Зеленський запропонував ООН та Туреччині продовжити український експорт, навіть незважаючи на вихід Росії із "зернової угоди".

За словами глави держави, зараз уряд разом із військовими розробляє чіткий план для таких зернових перевезень.

Водночас російський диктатор Володимир Путін вирішив висунути низку вимог для повернення РФ у "зернову угоду".