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Шмыгаль обсудил с главой Еврокомиссии экспорт украинской агропродукции

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили экспорт украинской агропродукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства в Twitter.

"Продуктивный разговор с Урсулой фон дер Ляйен о содействии экспорту украинской агропродукции. Договорились об упрощении процедур, развитии новых пунктов пропуска и логистических путей. Скоординировали подготовку нового финансового инструмента Ukraine Facility (программа для финансирования дефицита бюджета - ред.) для экономического развития и обновления", - написал Шмыгаль.

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, экспорт украинской агропродукции был сокращен после того, как Россия решила выйти из "зерновой сделки". Договоренности в рамках этой инициативы позволяли Украине транспортировать зерно по Черному морю.

В ответ на такие действия Москвы президент Владимир Зеленский предложил ООН и Турции продолжить украинский экспорт, даже несмотря на выход России из "зерновой сделки".

По словам главы государства, сейчас правительство вместе с военными разрабатывает четкий план для таких зерновых перевозок.

В то же время российский диктатор Владимир Путин решил выдвинуть ряд требований для возвращения РФ в "зерновую сделку".

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Денис Шмыгальзерновой коридорЕвросоюзУрсула фон дер Ляйен