Шмигаль обговорив з главою Єврокомісії експорт і транзит українського зерна

Шмигаль та фон дер Ляєн зустрілися у Букінгемському палаці у Лондоні, куди прибули на коронацію Чарльза III.

Глава українського уряду подякував за макрофінансову підтримку та допомогу у відновленні.

"Порушив питання експорту й транзиту української аграрної продукції через країни ЄС. Зокрема, складну ситуацію, що виникла на пункті пропуску з Польщею", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна та ЄС мають спільні рішення для подолання цієї проблеми та забезпечення продовольчої безпеки у світі, гарантом якої є Україна.

Як повідомлялося, глава Єврокомісії повідомила, що провела зустріч з прем'єром України. Проте, за її словами, темами переговорів була відбудову Україну та подальшу підтримку ЄС.

Нагадаємо, Єврокомісія 2 травня заборонила імпорт чотирьох українських агропродуктів до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Йдеться про пшеницю, кукурудзу, ріпак та насіння соняшника.

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