Шмыгаль о нецелесообразности "Северного потока-2": готовы транспортировать 140 млрд кубов

"Позиция Киева остается неизменной: это прежде всего политический проект, который изначально не имел коммерческой целесообразности. Украинская газотранспортная система готова транспортировать более 140 млрд кубометров газа в год, в 2020 году через нее в сторону Европы прошло 55,8 млрд кубометров российского газа. Это кратчайший транзитный путь голубого топлива в Европу. Соответственно, это самая дешевая цена за транзит", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что Украина всегда была надежным транзитером.

"Запуск "Северного потока-2", если до этого все же дойдет, будет означать для нас не только недополучение нескольких миллиардов евро годового дохода. Это нарушает энергетическую безопасность ЕС в первую очередь и создает экономические предпосылки для продолжения финансирования агрессивных действий российских властей по отношению к Украине в частности", - заявил Шмыгаль.

При этом он добавил, что украинское правительство поддерживает санкционную политику против запуска газопровода.