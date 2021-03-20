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Шмыгаль о нецелесообразности "Северного потока-2": готовы транспортировать 140 млрд кубов

Автор: РБК-Украина

"Северный поток-2" является политическим проектом, запуск которого может нарушить энергетическую безопасность Европы. Украина готова транспортировать более 140 млрд кубометров газа в год.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкой газете Bild.

"Позиция Киева остается неизменной: это прежде всего политический проект, который изначально не имел коммерческой целесообразности. Украинская газотранспортная система готова транспортировать более 140 млрд кубометров газа в год, в 2020 году через нее в сторону Европы прошло 55,8 млрд кубометров российского газа. Это кратчайший транзитный путь голубого топлива в Европу. Соответственно, это самая дешевая цена за транзит", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что Украина всегда была надежным транзитером.

"Запуск "Северного потока-2", если до этого все же дойдет, будет означать для нас не только недополучение нескольких миллиардов евро годового дохода. Это нарушает энергетическую безопасность ЕС в первую очередь и создает экономические предпосылки для продолжения финансирования агрессивных действий российских властей по отношению к Украине в частности", - заявил Шмыгаль.

При этом он добавил, что украинское правительство поддерживает санкционную политику против запуска газопровода.

Напомним, власти Германии пообещали США усилить поддержку Украины в обмен на завершение строительства газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, в Государственном департаменте США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".

В Германии же пытаются выиграть время, чтобы завершить строительство российского газопровода, несмотря на санкции со стороны США.

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Новости Украины Северный поток-2Денис Шмыгаль
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