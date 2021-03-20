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Шмигаль про недоцільність "Північного потоку-2": готові транспортувати 140 млрд кубів

Автор: РБК-Україна

"Північний потік-2" є політичним проектом, запуск якого може порушити енергетичну безпеку Європи. Україна готова транспортувати понад 140 млрд кубометрів газу в рік.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

"Позиція Києва залишається незмінною: це насамперед політичний проект, який спочатку не мав комерційної доцільності. Українська газотранспортна система готова транспортувати понад 140 млрд кубометрів газу в рік, в 2020 році через неї у бік Європи пройшло 55,8 млрд кубометрів російського газу. Це найкоротший транзитний шлях блакитного палива в Європу. Відповідно, це найдешевша ціна за транзит", - сказав прем'єр.

Він підкреслив, що Україна завжди була надійним транзитером.

"Запуск "Північного потоку-2", якщо до цього дійде, буде означати для нас не лише недоодержання декількох мільярдів євро річного доходу. Це порушує енергетичну безпеку ЄС в першу чергу і створює економічні передумови для продовження фінансування агресивних дій російської влади по відношенню до України зокрема", - заявив Шмигаль.

При цьому він додав, що український уряд підтримує санкционную політику проти запуску газопроводу.

Нагадаємо, влада Німеччини пообіцяла США посилити підтримку України в обмін на завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Крім того, у Державному департаменті США назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".

У Німеччині ж намагаються виграти час, щоб завершити будівництво російського газопроводу, попри санкції з боку США.

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Новини України Північний потік-2Денис Шмигаль
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