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Шмигаль про нерівномірність відключення світла: не шукайте чорну кішку в темній кімнаті

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Вівторок 22 листопада 2022 17:26
Шмигаль про нерівномірність відключення світла: не шукайте чорну кішку в темній кімнаті Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни атакують підстанції та мережі, які транспортують електроенергію, що інколи унеможливлює цей процес. Через це в Україні відбуваються нерівномірні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Ми бачимо багато питань про те, чому одні міста відключають частіше за інші. Давайте не шукати чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає", - заявив Шмигаль.

За його словами, між станцією, яка виробляє електроенергію, та домівками як кінцевим споживачем є підстанції та мережі, що транспортують електроенергію.

"Російські терористи б’ють саме по цих об’єктах. Через це інколи неможливо транспортувати велику кількість електроенергії в окремі області чи райони", - додав прем'єр-міністр.

Саме через це відключення електроенергії відбуваються по країні нерівномірно. Шмигаль додав, що критично важливим залишається заклик до економії електроенергії. Це убезпечить українців від позапланових аварійних відключень.

Нагадаємо, що наразі в Україні спостерігається дефіцит виробництва електроенергії. Погодинні графіки відключень світла необхідні для того, аби стабілізувати систему та підтримувати баланс між споживанням і виробництвом електроенергії.

Стало відомо, що українці, ймовірно, житимуть за умов постійних відключень світла щонайменше до кінця березня.

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