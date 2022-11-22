Шмигаль про нерівномірність відключення світла: не шукайте чорну кішку в темній кімнаті

Росіяни атакують підстанції та мережі, які транспортують електроенергію, що інколи унеможливлює цей процес. Через це в Україні відбуваються нерівномірні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Ми бачимо багато питань про те, чому одні міста відключають частіше за інші. Давайте не шукати чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає", - заявив Шмигаль.

За його словами, між станцією, яка виробляє електроенергію, та домівками як кінцевим споживачем є підстанції та мережі, що транспортують електроенергію.

"Російські терористи б’ють саме по цих об’єктах. Через це інколи неможливо транспортувати велику кількість електроенергії в окремі області чи райони", - додав прем'єр-міністр.

Саме через це відключення електроенергії відбуваються по країні нерівномірно. Шмигаль додав, що критично важливим залишається заклик до економії електроенергії. Це убезпечить українців від позапланових аварійних відключень.