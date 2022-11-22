ua ru
Вт, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шмыгаль о неравномерности отключения света: не ищите черную кошку в темной комнате

Новина українською →
Вторник 22 ноября 2022 17:26
Шмыгаль о неравномерности отключения света: не ищите черную кошку в темной комнате Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне атакуют подстанции и сети, которые транспортируют электроэнергию, что иногда делает невозможным этот процесс. Поэтому в Украине происходят неравномерные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Мы видим много вопросов о том, почему одни города отключают чаще других. Давайте не искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет", - заявил Шмыгаль.

По его словам, между станцией, производящей электроэнергию, и домами как конечным потребителем есть подстанции и сети, которые транспортируют электроэнергию.

"Российские террористы бьют именно по этим объектам. Поэтому иногда невозможно транспортировать большое количество электроэнергии в отдельные области или районы", - добавил премьер-министр.

Именно поэтому отключения электроэнергии происходят по стране неравномерно. Шмыгаль добавил, что критически важным остается призыв к экономии электроэнергии. Это обезопасит украинцев от внеплановых аварийных отключений.

Напомним, что в настоящее время в Украине наблюдается дефицит производства электроэнергии. Почасовые графики отключения света необходимы для того, чтобы стабилизировать систему и поддерживать баланс между потреблением и производством электроэнергии.

Стало известно, что украинцы, вероятно, будут жить в условиях постоянных отключений света, по меньшей мере, до конца марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Война в Украине
NEWS
Резников показал, сколько ракет осталось у России
Резников показал, сколько ракет осталось у России
DAILY
Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему
Юрий Дощатов, Юлия Акимова Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему