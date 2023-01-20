Шмигаль назвав три поточні ключові пріоритети України

В уряді України назвали наступні три ключові пріоритети та пояснили, що за всіма цими пунктами вже є важливий прогрес
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.
Прем'єр-міністр перерахував наступні три ключові пріоритети:
"За всіма цими пунктами вже є важливий прогрес", - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, що Європейський парламент ухвалив резолюцію, що закликає до створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.
Відповідно до нещодавно ухваленого закону, США впродовж найближчих місяців планує розпочати процес передачі Україні частини конфіскованих активів Росії через Державний департамент.
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