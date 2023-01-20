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Шмыгаль назвал три текущих ключевых приоритета Украины

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В правительстве Украины назвали следующие три ключевых приоритета и объяснили, что по всем этим пунктам уже есть важный прогресс

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Премьер-министр перечислил следующие три ключевых приоритета:

  • начало переговоров о вступлении Украины в ЕС;
  • создание специального международного трибунала для наказания российских военных преступников;
  • конфискация российских активов для обновления Украины.

"По всем этим пунктам уже есть важный прогресс", - заявил Шмыгаль.

Напомним, что Европейский парламент принял резолюцию, призывающую к созданию международного трибунала по поводу преступлений агрессии России и Беларуси против Украины.

Согласно недавно принятому закону, США в ближайшие месяцы планирует начать процесс передачи Украине части конфискованных активов России через Государственный департамент.

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