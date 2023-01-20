Шмыгаль назвал три текущих ключевых приоритета Украины

В правительстве Украины назвали следующие три ключевых приоритета и объяснили, что по всем этим пунктам уже есть важный прогресс
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
Премьер-министр перечислил следующие три ключевых приоритета:
"По всем этим пунктам уже есть важный прогресс", - заявил Шмыгаль.
Напомним, что Европейский парламент принял резолюцию, призывающую к созданию международного трибунала по поводу преступлений агрессии России и Беларуси против Украины.
Согласно недавно принятому закону, США в ближайшие месяцы планирует начать процесс передачи Украине части конфискованных активов России через Государственный департамент.
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