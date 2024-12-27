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Шмыгаль назвал сумму, которую направили на защиту энергосистемы от обстрелов

Украина, Пятница 27 декабря 2024 14:26
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Шмыгаль назвал сумму, которую направили на защиту энергосистемы от обстрелов Фото: Денис Шмыгаль осматривает последствия российских обстрелов в Запорожье (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины направил на усиление защиты энергосистемы от обстрелов более 10 млрд гривен. Это приоритетная задача.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Telegram.

Шмыгаль сообщил, что в Запорожье ознакомились с энергетическим объектом, который был поврежден российским ударом

"Энергетическая инфраструктура постоянно находится под российским обстрелом. Особенно страдают прифронтовые регионы. Для минимизации повреждений мы реализуем проекты строительства систем защиты вокруг энергообъектов. Это приоритетная задача для каждого региона", - написал премьер.

Защита энергообъектов

Напомним, осенью 2023 года Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщило, что энергообъекты получили три уровня защиты: Первый уровень защиты - сооружение габионов и биг-бегов, второй уровень - это защита от дронов и шахедов, третий уровень - защита от ракет.

Однако по данным МВФ, в январе-октябре 2024 года серия российских атак на украинскую энергосистему повредила или уничтожила более 10 ГВт генерирующих мощностей, что составляет около половины пикового спроса прошлой зимы.

Последний, 13-й удар, по энергетике Украины был нанесен на Рождество 25 декабря.

Несмотря на столь значительные потери, ситуация в энергетическом секторе оставалась относительно стабильной до ноября, когда Россия возобновила атаки на энергетику.

Как заявили в МВФ, энергетическая ситуация этой зимой в Украине будет очень сложной. Дефицит электроэнергии и отключения электроэнергии будут критически зависеть от масштабов дальнейших российских атак и суровости зимнего периода.

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