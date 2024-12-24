Шмигаль назвав суму допомоги Заходу на невійськові видатки України у 2025 році

"2024 рік завершуємо в умовах фінансової стійкості. За рахунок податків, зборів, внутрішніх позик у повному обсязі фінансуємо наші Сили оборони. Завдяки партнерам покриваємо цивільні видатки", - сказав він.

За його словами, лише пряма бюджетна підтримка за цей рік складе близько 41 млрд доларів. Зокрема, понад 16 млрд євро отримали від ЄС за програмою Ukraine Facility. Майже 5,4 млрд доларів - за програмою співпраці з МВФ. Також вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади та інших партнерів.

"Чітко розуміємо, звідки будемо брати кошти наступного року. Очікуємо залучити понад 38 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття найважливіших невійськових бюджетних видатків. А також отримати кошти від заморожених російських активів", - сказав він.